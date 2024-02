Nederlands renner komt met opvallend nieuws over Wout van Aert: "Eerst dacht ik: shit"

In de Giro d'Italia staan er ons wellicht mooie sprintduels te wachten. Maar ook bij de lead-outs zullen er grote namen aan de start komen.

Wout van Aert trekt dit jaar voor het eerst naar de Giro d’Italia. Dat doet onze landgenoot met het oog op ritzeges, maar ook om de lead-out te voorzien voor Olav Kooij en zo ook enkele sprintoverwinningen binnen te halen voor Visma Lease a Bike.

Vanuit eigen land krijgt Kooij ook de tegenstand van Danny van Poppel die als lead-out in het sprintwerk aan de slag is voor BORA-hansgrohe. Die schrok zich in eerste instantie een hoedje toen hij hoorde dat Wout van Aert naar de Ronde van Italië trekt.

“Eerst dacht ik: shit, waarom gaat hij de Giro doen?”, zegt de 30-jarige Van Poppel aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Al draaide hij meteen ook de knop om. “Maar tien seconden later kreeg ik alleen maar zin om harder te trainen. Wout is een van de beste en meest complete renners ooit.”

Van Poppel wil Van Aert de baas zijn

Volgens Van Poppel is dat niet altijd zo geweest bij Van Aert. “Vroeger was hij zelf niet eens zo goed. Bij hem zie je dat hij het karakter heeft, want als het niet goed gaat, werkt hij er altijd nog keihard voor.”

Dat kan voor de Nederlander een gouden les zijn en misschien kan hij dat dit jaar al tonen in de Giro. “Dat heb ik moeten leren. Ik ben supergemotiveerd en zie het als een uitdaging om hem daar proberen de baas te zijn.”