Remco Evenepoel vloekt nadat zijn nieuwe wapen al meteen uitlekt

Remco Evenepoel heeft zaterdag stevig indruk gemaakt met zijn zege in de tijdrit in de Ronde van de Algarve. De wereldkampioen deed dat met een speciale fiets.

29 seconden op Küng, 47 op Ganna en exact een minuut op Van Aert. Zo groot was het verschil tussen wereldkampioen Remco Evenepoel en zijn grootste tegenstanders in de tijdrit in de Ronde van de Algarve.

Evenepoel bracht deze winter dan ook veel tijd door in de windtunnel en dat loonde blijkbaar toch. "We hebben deze winter de positie een beetje aangepast en de mecaniciens en het performance team hebben naar mijn versnelling gekeken", zei hij bij HLN.

Nieuw voorblad Evenepoel

De wereldkampioen reed namelijk met een voorblad van maar liefst 62 tanden, op een normale koersfiets schommelt dat rond de 50. Maar Evenepoel had het liever nog wel wat geheim gehouden. "'Godverdoeme', dat is al uitgelekt of wat?", lachte Evenepoel.

"We hebben die keuze gemaakt door het parcours - het ging veel vals plat bergaf. Ik vond het zelf limiet. Onze goeie vriend Victor Campenaerts is daarmee begonnen, we hebben het van hem 'gepikt'. Het is heel goed gegaan. Ik kan alleen maar tevreden zijn over het werk van het hele team."