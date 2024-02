Veldrijder Jens Adams krijgt zwaar verdict na lelijke val in Sint-Niklaas

Voor Jens Adams (31) is het veldritseizoen vroegtijdig geëindigd. Tijdens de verkenning van de cross in Sint-Niklaas viel hij zwaar, met een breuk tot gevolg.

Jens Adams was aan een bijzonder sterk seizoen bezig in het veld. Hij stond één keer op het podium, in Essen, naast Wout van Aert. Daarnaast verzamelde Adams vooral ereplaatsen, met 5de plaatsen op het BK, de Wereldbekermanche in Dublin en de cross in Kortrijk.

Op het WK in Tabor werd Adams knap zesde, zijn beste resultaat ooit op een WK. Ook vorige week legde Adams twee keer bestek op de zesde plaats, zowel in Middelkerke als in Lille.

Blessure Jens Adams

Tijdens de verkenning van de Exact Cross in Sint-Niklaas liep het dus mis. Adams schatte een hoge balk verkeerd in en bleef met zijn achterwiel hangen, waardoor hij over zijn fiets vloog. Adams kwam hard op zijn schouder terecht en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daar werd zoals verwacht een complexe sleutelbeenbreuk vastgesteld, zaterdagavond ging Adams al onder het mes. De crossen in Brussel en in Oostmalle zal Adams wel moeten laten schieten.

Toch is er ook nog wat goed nieuws voor Adams, want zijn team Lotto X-oats Athletes for Hope, liet weten dat hij een contractverlenging voor één jaar heeft gekregen en dus ook volgend seizoen in het veld te zien zal zijn.