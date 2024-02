📷 Valt deze wel in de smaak? E3 Saxo Classic lanceert nieuwe mysterieuze affiche

Vorig jaar pakte de E3 Saxo Classic uit met een mysterieuze poster van een man of vrouw die door een grote hoed onherkenbaar was. "Laat ons spreken over de koers", was toen de slogan van de koers. Het ging uiteindelijk om ex-renster Ine Beyen.

Dit jaar prijkt op de affiche een stel benen met koersschoenen aan, al zitten er ook een stel hoge hakken onder. Gaat het om een renner of renster of de winnaar van vorig jaar, Wout van Aert? Dat antwoord volgt pas na de wedstrijd op 22 maart.

Organisator Jacques Coussens is tevreden over de affiche. "Ik wil niet choqueren. Maar de UCI-voorzitter kwam me vorig jaar vertellen dat ik te braaf werd. Ik wil het ludieke in het wielrennen brengen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar de dag van vandaag kan niet alles meer", zegt Coussens nog. Dat slaat waarschijnlijk op de fel bekritiseerde cartoon die eind januari werd gelanceerd. De organisatie verontschuldigde zich toen en verwijderde de cartoon ook snel.

As E3 Saxo Classic, we would like to apologize for the cartoon we launched yesterday.

We certainly didn't want to offend anyone here.



We misjudged the cartoon.

We will certainly discuss this internally.



Our sincere apologies#e3saxoclassic