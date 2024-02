Concurrentie vreest voor Van Aert in de Omloop: "Enkel Van der Poel kan dat"

Remco Evenepoel kroonde zich opnieuw tot eindwinnaar in de Ronde van de Algarve, maar ook Wout van Aert maakte indruk. Zaterdag is hij dan ook de topfavoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Wout van Aert wilde zich niet mengen in het eindklassement van de Ronde van de Algarve, maar werd toch knap zevende. En dat als eerste renner van meer dan 75 kilogram. Van Aert lijkt dus klaar te zijn voor de Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik heb al mijn doelstellingen behaald en ben verbetert. De topvorm is pas voor binnen zes weken, maar ik zit op schema", zegt Van Aert zelf bij HLN. Hij mikt vooral op de Omloop, al heeft hij Kuurne-Brussel-Kuurne nog niet gewonnen.

Topfavoriet Omloop Het Nieuwsblad

Toch lijkt de concurrentie nu al te vrezen voor hetzelfde scenario als in 2022. Toen reed Van Aert verschroeiend weg op de Bosberg, niemand zag de toenmalige Belgische kampioen nog terug voor de finish.

Voor Stefan Küng, als negende in het eindklassement in de Algarve de tweede renner in de top tien boven de 75 kilogram, lijkt de bui al te zien hangen. "Je kan niet rond Wout. Hij imponeerde in de lastige ritten."

"Ik zie niet in hoe we Wout in de Omloop kunnen lossen en in de sprint weet enkel Mathieu hoe je hem kan verslaan en hij is er zaterdag niet bij", zegt de Zwitserse hardrijder nog.