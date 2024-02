Michel Wuyts pakt uit met stevige voorspelling over Wout van Aert

Met de Ronde van de Algarve zit een van de laatste voorbereidingskoersen op het openingsweekend erop. Voor Michel Wuyts is Wout van Aert dan ook de grote favoriet.

De Ronde van de Algarve was er vooral één van de Belgen. Gerben Thijssen, Wout van Aert en Remco Evenepoel wonnen elk een rit, Evenepoel pakte ook nog de eindzege mee naar huis. En Thijssen de puntentrui.

Omloop Het Nieuwsblad

Meteen een goede repetitie voor de Belgen op wat nog komt. Voor Wout van Aert is dat zaterdag al, in de Omloop Het Nieuwsblad. Volgens Michel Wuyts was de beslissing om in de derde rit toch mee te sprinten en te winnen dan ook belangrijk.

"Hij is gegroeid in deze Ronde van de Algarve. Ik zie hem dan ook als een van de topfavorieten in de Omloop. Hij kan zwaar uitpakken in het openingsweekend", zegt Wuyts verder nog bij VTM Nieuws.

Twee jaar geleden deed Van Aert dat ook, toen hij op de Bosberg iedereen uit het wiel reed en solo naar de meet reed. Vorig jaar won Dylan van Baarle dan weer na een solo, het kan dus drie op drie worden voor Visma-Lease a Bike.