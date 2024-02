Analist is scherp voor Belgische topper: "Eerlijk? Dat doe je voor Alpenritten in de Tour, niet vlak voor Vlaams voorjaar"

Stijn Steels is op zijn 34 ondertussen ex-profwielrenner. Maar een scherpe mening? Die heeft hij nog steeds. Deze week heeft hij zich uitgelaten over Arnaud De Lie, de jonge Belgische spurtbom die dit voorjaar misschien wel moet gaan oogsten.

Al is de vraag of dat wel zal gaan lukken. In de Clasica de Almeria werd hij vierde, maar in Jaen en in Murcia haalde hij door pech en problemen niet aan de streep. Hier en daar worden er al vragen gesteld bij de vorm van de 21-jarige Belg.

En dus ook door Stijn Steels: "Ik hoop dat hij geen onnodige risico's heeft genomen door op hoogtestage te gaan", klinkt het in Het Nieuwsblad. Volgens Steels was De Lie in januari nog dé topfavoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad, nu weet hij het niet meer.

Hoogtestage kan een risico zijn volgens Stijn Steels

"Voor alle duidelijkheid: ik ga ervan uit dat de trainers van De Lie weten waar ze mee bezig zijn. Ik zag alleen dat hij soms meer dan 7 uur op de fiets zat en meer dan 5.000 hoogtemeters afmaalde. Eerlijk: dat zijn trainingen die je doet met het oog op de Alpenritten in de Tour de France, niet voor de Omloop."

Die monstertrainingen deed De Lie ook nog begin februari, waarna Steels hem niet in gebruikelijke vorm zag in Spanje. Twee keer niet finishen, in Murcia zelfs bij de eerste gelosten en niet zo explosief als anders in de sprint van Almeria. Wat wordt het dit weekend?