José De Cauwer gelooft er helemaal niets van: "Stop die lulkoek a.u.b."

Decathlon-AG2R pakt dit jaar uit met een nieuwe Van Rysel-fiets in het peloton. Volgens Oliver Naesen de beste fiets waar hij al op heeft gereden.

De wenkbrauwen fronsten wellicht wel wat toen Decathlon de nieuwe hoofdsponsor werd van AG2R. Vooral omdat de fietsen van BMC inwisselden voor de fietsen van Van Rysel. Ook de renners waren wat bezorgd.

Na de eerste testen met de nieuwe fiets was Oliver Naesen echter lovend. "Ik was weggeblazen, net zoals de andere renners die de fiets getest hebben", zei de ex-Belgische kampioen over zijn nieuwe fiets.

De Cauwer over Van Rysel-fiets

José De Cauwer is echter niet overtuigd. "Stop die lulkoek a.u.b. Dat is toch promopraat? AG2R komt van BMC. Is dat dan ineens een slechte fiets of zo?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Nathan Van Hooydonck zijn er wel testen gebeurd in de windtunnel en was enkel de S5 van Cérvelo beter gescoord hebben. Al zegt een test in een windtunnel ook niet alles, stelt Van Hooydonck nog.

"Maar ik zie wel de proloog van de Tour de la Provence waar AG2R met vier renners in de top tien staat. Op een slechte fiets gaat dat niet", zegt de ex-renner nog.