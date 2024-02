José De Cauwer laat zich uit over Belgische topper: "Zou niet verstandig zijn"

Het wielerjaar 2024 kan bijna écht beginnen. Met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staat de opening van het Vlaams voorjaar komend weekend op het programma. José De Cauwer laat zich alvast uit over een aantal heikele thema's.

Bij Alpecin-Deceuninck zien we dit weekend nog geen Mathieu van der Poel aan de start. En dus is Jasper Philipsen de man om in de gaten te houden. De Belgische spurtbom wil dit jaar ook in het Vlaamse voorjaar leuke dingen laten zien.

Kan dat al in het openingsweekend? "Het zou niet mogen in zijn eerste koers", aldus José De Cauwer bij Sporza Daily over de hele zaak. "Het is echt nog vroeg in het seizoen. De Omloop wordt zijn eerste koers, het is nog een maand wachten op wat er allemaal nog komt."

Zou niet verstandig zijn om nu al top te zijn

"Het zou niet verstandig zijn als hij nu al top zou zijn", aldus nog De Cauwer. "Goed zijn, dat wel, maar waar kom je dan uit tegen mannen zoals Van Aert die wel al gekoerst hebben? Dat wordt dan een probleem, denk ik."

Dit weekend weten we hoever Jasper Philipsen dit seizoen staat. De grotere doelen liggen natuurlijk later op het seizoen voor hem én de ploeg.