Voorjaarsklassieker krijgt met het voortbestaan op de helling schitterend nieuws en slaakt zucht van opluchting

Er is dan toch schitterend nieuws uit de bus gekomen voor de voorjaarsklassieker waar het voortbestaan van in gevaar was gekomen. De Amstel Gold Race lijkt in de toekomst dan toch te kunnen blijven bestaan.

De Nederlandse gemeente Vaals overwoog om de wielertoertochten van zijn grondgebied te weren, ook die van de Amstel Gold Race. Koersdirecteur Leo Van Vliet verhoogde bijgevolg de druk in de media door duidelijk te maken dat zonder de toertocht ook de profwedstrijden niet zouden kunnen doorgaan. VAN VLIET EN DUMOULIN SPREKEN Belga meldt dat maandagavond in Vaals een gemeenteraad is gehouden en onder meer Leo Van Vliet en ex-profwielrenner Tom Dumoulin het woord hebben genomen. Zij benadrukten nog eens dat er geen profwedstrijd kan bestaan zonder de inkomsten van de toertocht. Als besluit is uit de bus gekomen om het voorstel voor het afgelasten van de toertochten te verwerpen. De fietstochten voor wielertoeristen in de regio Vaals blijven dus bestaan, waardoor ook de donkere wolken boven de Amstel Gold Race - onder meer bekend van de sensationele zege van Van der Poel in 2019 - verdwenen lijken.