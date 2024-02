Arnaud De Lie draait plots zijn kar voor Omloop en komt met zijn topfavoriet

Arnaud De Lie werd vorig jaar tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Beter doen kan dus maar op één manier: de koers winnen.

Vorig jaar strandde Arnaud De Lie in de Omloop Het Nieuwsblad op de meest ondankbare plaats in de koers. Hij moest de overwinning laten aan Dylan Van Baarle. Beter doen betekent dit jaar dus de zege pakken.

Hij is pas 21 jaar en heeft nog een grote en lange carrière voor zich, maar de druk neemt nu toch stevig toe, zo moet onze landgenoot wel toegeven. Al zwakt hij zijn ambitie dat enkel winnen voldoende is plots toch wat af en draait hij zijn kar.

“Het is niet belangrijk hoe ik win. Als ik maar win. Het mag zelfs een ploegmaat zijn, dat is even goed”, zegt hij opvallend bij Het Nieuwsblad. “Alleen binnenkomen wordt ingewikkeld. Of ik moet een fenomenale sprint rijden en een seconde nemen.”

De Molenberg wordt volgens De Lie het eerste sleutelmoment en daar moet je hoe dan ook voorin zitten. “Ben ik er na de Bosberg voorin nog bij, dan mogen veel mensen beginnen bang te worden. Dan weten ze wat ze moeten doen, maar wij ook.”

Weer speelt in het voordeel van Arnaud De Lie

De Lie moet er lang over nadenken, maar schuift uiteindelijk toch zijn topfavoriet naar voren om de Omloop dit jaar te winnen.

“Tratnik. Visma-Lease a Bike is de beste ploeg van de wereld. Bekijk eens alle grote namen die starten. Aan hen om de koers in handen te nemen en op het juiste paard te wedden. Spelen ze poker door continu de ene na de andere pijl af te schieten, dan kunnen ze ook in eigen voet schieten.”

De Lie is vooral blij dat het heel slecht weer zal zijn. Dat zorgt ervoor dat de koers voor velen te zwaar wordt, maar als man van de Ardennen houdt hij nu eenmaal van dergelijke omstandigheden tijdens het koersen.