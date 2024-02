Alles op tafel: Van Hooydonck onthult hoe Visma-Lease a Bike de Omloop zal aanpakken

Visma-Lease a Bike is de grote favoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad. Nathan Van Hooydonck geeft een inkijk in de aanpak van de ploeg.

Wout van Aert, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson en Edoardo Affini. Op Affini na lijkt iedereen bij Visma-Lease a Bike de Omloop Het Nieuwsblad straks te kunnen winnen.

Vorig jaar was Nathan Van Hooydonck er nog bij in het openingsweekend, dit jaar rijdt hij met VIP's rond tijdens de koers. Maar de ex-renner weet nog altijd hoe de ploeg de koers zal aanpakken. "Er worden altijd duidelijke afspraken gemaakt", zegt hij bij HLN.

Plan Visma-Lease a Bike

Volgens Van Hooydonck wordt er gekeken hoe de wind staat op cruciale plaatsen om te zien waar er actie kan worden ondernomen. En dan moet iedereen aan hetzelfde zeel trekken, tot er iemand van de ploeg kan aanvallen.

Dat begint meestal met diegenen die de minste kans hebben om te winnen, zoals Tratnik en Van Hooydonck vorig jaar. "Dan evalueer je en kijk je of de situatie goed is: 'Kunnen we winnen? Neen? Dan creëren we een nieuwe situatie?'"

Er is dan ook een duidelijke volgorde om aan te vallen. Van Aert zal niet aanvallen op 100 kilometer van de streep. "Je hebt altijd kaarten in handen met zo’n sterke ploeg. Maar is de situatie niet goed, dan leg je ze weg en neem je drie nieuwe kaarten."