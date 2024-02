Belgisch kamp spreekt straffe taal over het kloppen van Van Aert, die met zijn 'Ik moet niks'-uitspraak navolging krijgt

Wout van Aert is eens te meer de man in de schijnwerpers, al kijken ze niet in alle kampen met schrik naar hem. We verzamelden de opvallendste commentaren van zijn concurrenten voor aanvang van de Omloop.

Een Jasper Stuyven zou in principe één van de uitdagers kunnen zijn. Al meent zijn ploeg dat de Leuvenaar vorig jaar wat onder de verwachtingen presteerde. "Of ik me moet bewijzen om later in het seizoen niet de knecht van Pedersen te worden? Ik moet just niks, hé."

Ook Stuyven haalt dus de inmiddels beroemde Van Aert-uitspraak boven. Jasper Philipsen laat wel wat meer in zijn kaarten kijken. "Deze wedstrijd ligt mij miscchien net iets minder dan Van Aert en De Lie. Dan zou ik me eerder morgen naast hen zetten, maar ik denk wel dat er zaken mogelijk zijn."

IS DE LIE SNELLER DAN VAN AERT?

We legden in het kamp-De Lie alvast ons oor eens te luister, namelijk bij Victor Campenaerts. Hoe kan Lotto Dstny Visma-Lease a Bike vloeren? "Ik denk dat het voordeel is dat wij de snellere man hebben", doet Campenaerts toch wel een straffe uitspraak. Ene Van Aert is immers toch ook niet traag aan de meet.

"Uiteraard is Wout ook snel", beseft Campenaerts. "Zij hebben heel veel ijzers in het vuur, maar moeten ook de favorietenrol en de verantwoordelijkheid dragen. En wanneer één van die jongens hun poep opheft uit het zadel, gaat er meteen gereageerd worden. Niet enkel door ons, maar door alle ploegen die hier aanwezig zijn."