Boze boeren kondigen dan toch een actie aan tijdens de Omloop Het Nieuwsblad

Dit weekend wordt het startschot van het Vlaamse openingsweekend gegeven. De boeren zullen dan toch acties voeren voor de koers.

De organisaties van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne waren eerder deze week al bevreesd voor acties van boze boeren, maar beseften toen ook dat ze weinig konden doen om hen tegen te houden.

"We kunnen niet anders dan ons kwetsbaar opstellen. We willen actievoerders wel een platform bieden, maar we vragen dat ze hun boodschap met respect brengen en dat de veiligheid niet in gevaar komt", zei Wim Van Herreweghe van Flanders Classics bij HLN.

Boerenprotest tijdens de Omloop

De boeren zullen tijdens de Omloop wel degelijk protesteren. Bart Dickens, voorzitter van de Belgische Farmers Defence Force, stelt dat ze wel degelijk overwogen hebben om de koers stil te leggen, maar zo ver komt het niet.

"Het is niet onze bedoeling de mensen hun hobby af te nemen", belooft hij. "Die hebben daar geen schuld aan. Dus dat gaan we zeker niet doen", stelt Dickens bij HLN.

Er zal voor de start van de Omloop in Gent een kleine actie zijn met één tractor en een tiental boeren, maar tien minuten voor de start zullen weer vertrekken. Dat is de afspraak die gemaakt is met de organisatie.