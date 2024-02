Eerlijke Wout van Aert gelooft dat hij ook zelf had kunnen winnen én prikt naar de tv-uitzending

Het vingertje mocht omhoog. Het winnen van de Omloop was dan wel niet voor Wout van Aert zelf, maar dankzij de triomferende Jan Tratnik heeft Visma-Lease a Bike het toch maar weer geklaard.

Van Aert zorgde er zelf nog net voor dat hij mee op het podium kon, na een koers waarin zijn ploeg steeds de controle had. "De situatie veranderde geregeld. Het mooie was dat we elke keer een nieuwe situatie konden creëren waar we mee de finale in konden gaan. Waar ik zat, is het weinig stilgevallen."

De geel-zwarte brigade begon al na enkele tientallen kilometers waaiers te trekken. "Het was een mooie opportuniteit om vroeg koers te maken. De omstandigheden moeten er natuurlijk naar zijn, maar in een koers als vandaag kon je wel verwachten dat er iets zou gebeuren, met de zijwind."

VAN AERT KENT GOUDEN REGEL

Van Aert ging er nog wat dieper op in. "We passeerden Geraardsbergen en daar is wel een groot stuk met zijwind. Dan nog niet live uitzenden is een gemiste kans voor de tv. De gouden regel is: je kan het maar beter zelf proberen in plaats van te proberen counteren."

In een latere fase maakte Van Aert deel uit van de kopgroep. "Iedereen in die groep van zes geloofde in zijn kansen, het was een toffe samenwerking. Heel mooi dat Jan wint. We hadden met de ploeg altijd greep op de koers. Dan is het mooi als je het kunt afronden."

TRATNIK NEEMT OVER VAN WOUT & CO

Al is het dan niet met een klinkende namen als Van Aert en Laporte of via de uitval van Jorgenson. "Eens op de Muur was het logisch dat ik en de andere jongens die voorin reden al een paar jasjes uit hadden gedaan." Zat winst er ooit in voor Wout? "Ik denk dat ik zeker de koers had kunnen winnen, maar ik was zeker niet de beste."