Maakte Visma-Lease a Bike een fout in de Omloop? Bakelants en Van Avermaet vellen hun oordeel

Visma-Lease a Bike heeft met Jan Tratnik voor de derde keer op rij de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Al leek de ploeg van Wout van Aert even in de verdrukking te zitten.

De ploeg van Wout van Aert was als de grote favoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad, met onder andere Wout van Aert en Dylan van Baarle, de winnaars van de twee vorige edities. Al op 140 kilometer van de streep trok de ploeg door.

Zo ontstond er een groep van zo'n 30 man, met vijf renners van Visma-Lease a Bike met Van Aert, Benoot, Laporte, Jorgenson en Affini. Die laatste viel wel weg met een lekke band, maar de ploeg was toch sterk vertegenwoordigd.

Uiteindelijk kon Jan Tratnik het nog afmaken, maar de koers leek toch even uit hun handen te glippen. Zijn ze er te vroeg aan begonnen? "Als ze vooraan aan het koersen zijn, moeten ze dat achteraan ook doen", stelt Jan Bakelants bij Sporza.

Fouten gemaakt?

"Op een gegeven moment moeten ze dan achteraan rapper beginnen rijden dan vooraan. Als ze er vroeg aan beginnen, wil dat zeggen dat het voor iedereen lastig wordt. Dus ik vond het raar dat het allemaal weer stilviel en samenliep."

"Ze dachten waarschijnlijk om met Van Aert de koers te winnen, maar toen bleek Skujins plots sterker," stelt Van Avermaet. Op de Berendries reed hij weg, Visma-Lease a Bike zat plots met een probleem.

Jorgenson reed uiteindelijk weg, maar alles kwam nog weer samen. Heeft de ploeg nu een fout gemaakt? "Het is nu goed uitgedraaid, maar op een bepaald moment was het toch heel moeilijk. Maar ik denk niet dat het gelopen is zoals ze eigenlijk wilden", stelt Van Avermaet nog.