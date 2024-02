Na waaiers trekken met Wout glundert winnaar na enorme rollercoaster, ploeg van Van Aert krijgt prachtig compliment

Prachtige complimenten komen de richting van Wout van Aert en zijn ploeg uit. Wie zich tot winnaar kon kronen in Ninove, was de Sloveen Jan Tratnik. Die rekende in de finale af met Nils Politt.

Tratnik blikte eerst terug op de breuk tussen het peloton en het groepje Van Aert. "Toen het scheurde, zat ik nog vrij vooraan. Ik was met Wout begonnen met waaiers trekken. Op een gegeven moment remde ik te hard en verloor ik tien posities. De ploeg kwam zo weer in de wind te lossen en ik was één van de laatste die moest lossen."

Het werd een zinderende koers: haast tot ieders verbazing kwamen Tratnik & co weer aansluiten. "Ik dacht niet dat we nog gingen terugkomen. Er was meer geen controle dan wel in het peloton." En wat na zijn versnelling? "Ik wist dat mijn ploegmaats aan het afstoppen waren, het lag dus aan mij."

TRATNIK MET STEUN VAN PLOEGMAATS

Met de kopmannen dan eigenlijk in de achtervolgende groep. "Christophe Laporte en Wout van Aert zijn natuurlijk heel snelle sprinters. We proberen elke koers te winnen en in de laatste twee kilometer realiseerde ik me wat er voor mezelf mogelijk was. ik speelde het goed in de laatste kilometer. Voor de sprint heb ik niet overgenomen."

Enkel Nils Politt beende hem nog bij tot de slotkilometers. Bij UAE moest het van hem en Tim Wellens komen. "Tim en ik hadden voor de hergroepering gepraat en we mochten elk onze kaart trekken. Ik wachtte al een beetje op de sprint. Dan vertrok Jan Tratnik en ik zat in een goede positie om ook de sprong te maken."

HEROPLEVING POLITT SINDS WINST GILBERT IN ROUBAIX

De Duitser steekt zo nog eens echt zijn neus aan het venster sinds hij tweede werd in de door Gilbert gewonnen Parijs-Roubaix. "Het is altijd een beetje ontgoochelend om op de tweede plaats te eindigen, maar ik ben wel blij met mijn prestatie. Het is mijn eerste sterk resultaat in een grote eendagskoers sinds 2019."

Voor de overwinning kwam Politt toch wat energie tekort. "In de sprint was mijn tank volledig leeg. Visma-Lease a Bike had een enorm sterke ploeg, dat wisten we al op voorhand. Ze hebben alles perfect gedaan", heeft Politt niets dan lof voor de ploeg van Van Aert.