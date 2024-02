Naesen (4e) verbaast met 'inside info' en laat zich vrank en vrij uit over Visma en verschil tussen hem en Wout van Aert

Als 4e over de streep na een sprint tegen Wout van Aert: Oliver Naesen mag niet klagen over zijn eerste koers in lijn dit jaar. Voor de Omloop had hij enkel de schamele tijdritkilometers uit de Ruta del Sol in de benen.

Dat er al snel waaiers getrokken werden, verbaasde hem niet. "Een klein beetje inside info: ik wist dat dat ging gebeuren. In mijn achterhoofd zat: het is nog wel héél ver van de finish. Ik dacht: als ik hier vol op kop ga rijden, ga ik mezelf in de voet schieten. Daar heb ik de boot een klein beetje afgehouden." "Van wie die inside informatie komt? Dat ga ik niet vertellen", lacht Naesen. "Finaal kwamen we aansluiten op de Bosberg", ging de man van Decathlon AG2R verder met zijn relaas. "Ik voelde mij daar zo goed, tussen al de beste renners. Er is dan gezegd dat we met twee in de ploeg gingen sprinten." GROOT VERSCHIL TUSSEN NAESEN EN TOPPERS ALS VAN AERT De conditie is veelbelovend voor de rest van het voorjaar. "Gezond blijven, uit de valpartijen blijven en dan ziet het er mooi uit. Er is wel een heel groot verschil tussen de echte toppers en de renners zoals mij", beseft Naesen dat er qua vermogen niet op te boksen valt tegen types als Van Aert. "Ik moest echt de omstandigheden gebruik om terug te komen, terwijl zij kilometers lang voorop hebben gereden. Dat is wel een belangrijk detail." En wat dan gezegd van Visma-Lease a Bike? "Die ploeg is zo sterk. Ze hebben bij elk scenario mannetjes mee en dan eindigen ze nog met drie in de top vijf."