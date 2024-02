Nathan Van Hooydonck deelt prikje uit aan Alpecin-Deceuninck over Mathieu van der Poel

Visma-Lease a Bike is tijdens het openingsweekend opnieuw de topfavoriet. Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze nog niet op Mathieu van der Poel en dat kan wel eens een invloed hebben op hun gedrag in de koers.

Met Van Aert, Benoot, Van Baarle, Laporte, Tratnik, Jorgenson en Affini komt Visma-Lease a Bike met een bijzonder sterke ploeg aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad. Een derde opeenvolgende zege lijkt al in de sterren geschreven te zijn.

Het gewicht van de koers zal dus naar alle waarschijnlijkheid bij Visma-Lease a Bike terechtkomen. "Ik hoor het graag zeggen: Visma-Lease a Bike zal alle gewicht van de wedstrijd moeten dragen", zegt Nathan Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad.

Volgens de ex-ploegmaat van Wout van Aert kan de ploeg vluchters ook zoveel voorsprong geven dat andere ploegen wel uit hun pijp zullen moeten komen. Dat Visma-Lease a Bike alles zal moeten controleren, is dus relatief volgens Van Hooydonck.

Alpecin-Deceuninck

Hij kijkt onder meer naar Alpecin-Deceuninck, waar Jasper Philipsen de kopman is. Op Mathieu van der Poel is het nog wachten tot Milaan-Sanremo en dat kan volgens Van Hooydonck een invloed hebben op hun gedrag in de koers.

"De ervaring leert dat die alleen maar op kop rijden als Mathieu van der Poel aan de start staat. Voor Jasper Philipsen doen ze dat niet. Eigenaardig, want Philipsen verdient dat wel", stelt Van Hooydonck.