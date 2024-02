Ploegleider van Wout van Aert geïrriteerd na de Omloop: "Dat hebben wij niet in de hand"

Visma-Lease a Bike had alle touwtjes in handen tijdens de Omloop Het Nieuwsblad, maar leek de controle toch te verliezen. Uiteindelijk kon Jan Tratnik de zege dan toch pakken voor de ploeg.

Visma-Lease a Bike zat met drie renners in een kopgroep van zes in de Omloop Het Nieuwsblad. Tot de Let Toms Skujins op de Berendries plots de beste bleek. Van Aert, Laporte en Jorgenson vielen dan maar slag om slinger aan.

Uiteindelijk raakte die laatste wel weg, maar uit de achtergrond kwam het peloton nog terug op het wiel van Van Aert en co. Na de Bosberg glipte Jan Tratnik weg, de Sloveen kreeg Nils Politt mee en klopte hem in de sprint.

Tegenstand niet in de hand

Bij die samensmelting na de Bosberg verloor Visma-Lease a Bike toch even de controle. Ploegleider Arthur van Dongen reageerde lichtjes geïrriteerd. "De aanval van Jorgenson was ons plan, maar het is niet zo dat wij alles in handen hebben. We bepalen niet wat de tegenstand doet", zei hij bij Sporza.

"We proberen hen schaakmat te zetten, maar dat zij toch weer aansluiten, hebben wij niet in de hand. Je zit zelf opgesloten in het koersverloop, maar goede afspraken maken en kunnen anticiperen maakt het verschil", zei de Nederlander nog.