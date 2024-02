Soudal Quick-Step likt zijn wonden na de Omloop: eerste update over Asgreen en Alaphilippe na valpartij

Het is voorlopig niet de week van Soudal Quick-Step. Eerst was er de heisa na de uitspraken van Lefevere, in de Omloop vielen kopmannen Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe.

Soudal Quick-Step blijft maar zitten in de hoek waar de klappen vallen. Kopmannen Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen gingen dus tegen de grond op zo'n 23 kilometer van de streep. De twee gaven allebei op. Ploegleider Wilfried Peeters kon al een eerste update geven over de twee. "Ik denk dat Asgreen wel wat pijn had aan zijn elleboog, maar op het eerste gezicht is er niets gebroken", zei hij bij Sporza. "Hij werd meegesleurd met Sénéchal." Julian Alaphilippe "Bij Alaphilippe zijn het gewoon schaafwonden, maar het was een bijzonder slecht moment." Speelde de heisa van de afgelopen week, na de uitspraken van grote baas Patrick Lefevere, nog in het hoofd van de Fransman? "Neen, ik heb ook de uitleg van José De Cauwer gehoord op tv die zegt dat het slechts een speld in een hooiberg was waar een grote soap van gemaakt is. Ik ben verantwoordelijk voor het sportieve, niet voor de roddels."