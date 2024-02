Tim Wellens maakt veel indruk tijdens de Omloop en heeft nog iets te zeggen over Van Aert en co

UAE Team Emirates zat de hele dag in de verdrukking, maar in de finale kwamen kopmannen Nils Politt en Tim Wellens toch op het voorplan. Voor Wellens werd het een twaalfde plek.

Tim Wellens was wel degelijk wakker in het begin van de koers, toen er op 140 kilometer van de streep een grote groep wegreed. Maar de Belg van UAE Team Emirates reed lek en moest opnieuw in het peloton plaatsnemen.

Op de Muur van Geraardsbergen maakte Wellens wel veel indruk, hij reed het laatste gaatje tussen het peloton en de groep Van Aert en co als eerste dicht. "Ik ging ervan uit dat de koers over was, maar wist toch de sprong te maken", zei Wellens bij Wielerflits.

Het was uiteindelijk zijn ploegmaat Nils Politt die meesprong met Jan Tratnik en tweede werd. "Het is aan de meet wat telt. We zaten de hele dag niet voorin en in de finale waren we toch daar", was Wellens toch tevreden.

Visma-Lease a Bike

Wellens zei ook nog even iets over Visma-Lease a Bike. "Als zij doortrekken in de koers en iedereen is mee, dan hebben ze dat goed gedaan. Het is niet makkelijk om topfavoriet te zijn en dan effectief te koersen en weg te rijden. Dat doen ze goed."