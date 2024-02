Visma-Lease a Bike opnieuw aan het feest in Omloop Het Nieuwsblad, Van Aert toch nog op het podium

Visma-Lease a Bike heeft opnieuw de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Niet Wout van Aert, maar zijn ploegmaat Jan Tratnik was de beste in een bijzonder spannende finale.

Visma-Lease a Bike stond met een bijzonder sterk team aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad en dat maakten ze al snel duidelijk. Op zo'n 130 kilometer van de streep trokken Van Aert en co door met Lidl-Trek. Er vormde zich een groep van zo'n 32 renners.

Met Van Aert, Benoot, Laporte, Affini en Jorgenson was Visma-Lease a Bike de best vertegenwoordigde ploeg. Ook Pidcock, Philipsen en De Lie waren mee. Onder meer Girmay, Stuyven, Küng en Mohoric hadden de slag gemist.

In het peloton achtervolgden ze bijzonder lang, maar ze bleven op zo'n 40 seconden hangen. Op zo'n 50 kilometer van de streep vormde een groep van zes met Van Aert, Laporte, Jorgenson, De Lie, Pidcock en Skujins.

Op de Berendries toonde Skujins zich verrassend de sterkste, Van Aert kon hem niet volgen. Visma-Lease a Bike zat plots met een probleem en liet Jorgenson dan maar wegrijden. Maar het achtervolgende peloton kwam alsmaar dichter, na de Muur kwam alles weer samen.

Jan Tratnik wint Omloop Het Nieuwsblad

In een chaotische fase na de Bosberg zag Jan Tratnik zijn kans, Visma-Lease a Bike stopte meteen af. De Duitser Nils Politt was de enige die nog naar de Sloveen toe reed, Lotto Dstny en Uno X probeerden het gat nog te dichten in de laatste 5 kilometer.

Daar slaagden ze niet in en de twee gingen sprinten voor de zege. Tratnik nam niet meer over in de slotkilometer en klopte de Duitser in de sprint. Wout van Aert sprintte in de achtergrond nog naar de derde plaats. Voor Visma-Lease a Bike is het de derde opeenvolgende zege in de Omloop.

