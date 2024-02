Wout van Aert pakt meteen uit met een heel duidelijke voorspelling: "Zo zit het in mekaar"

Voor een duidelijke voorspelling bij de start van het Vlaamse wielerseizoen kan u bij Wout van Aert wel terecht. Het wordt volgens hem een Omloop met veel stress, in lastige omstandigheden.

Zijn grootste doelen liggen later in het seizoen, maar Van Aert is er in de Omloop toch al bij. "Dit blijft een speciale koers", zegt hij voor de start in Gent. "Ik verwacht me aan een zware koers. Het is zeker zo dat we gaan proberen een offensieve wedstrijd te rijden. Dat is normaal met een ploeg als de onze."

Wat zegt het gevoel? "De benen voelden eigenlijk wel goed aan in de verkenning. Het was al geleden van de Algarve dat ik nog zo'n goede benen had. Ik moest even herstellen, maar gisteren waren ze er weer." Gaan de wind en de koude een rol spelen? "Zeker en vast. Het zijn zware omstandigheden", benadrukt Van Aert.

VAN AERT VERWACHT VEEL STRESS

Dat is al een stukje van zijn voorspelling en de Belg van Visma-Lease a Bike voegt er nog wat aan toe. "Ik denk dat het een heel nerveuze koers zal zijn. Je zou al kunnen zeggen dat je de koers niet kan winnen maar wel kan verliezen aan de eerste keer Haaghoek, na 35 kilometer. Dat is een cliché, maar vanaf dan zal het al stresserend zijn."

Opvallend: Van Aert eist - het is eigen aan de persoon die hij is - niet dat hij een trapje hoger staat dan ploegmaats à la Tratnik en Benoot in de Omloop. "We starten op gelijke hoogte, maar natuurlijk ben ik wel de beste kaart als het op een sprint of een select groepje aankomt. Zo zit het in mekaar."