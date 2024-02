De Vismannen doen huzarenstukje uit de doeken, maar Van Aert en ploegmaat hebben andere visie op pijnlijk moment

Vismannen. Een mooie samenstelling om te verwijzen naar Wout van Aert en zijn kompanen, die namens Visma-Lease a Bike opnieuw dé ploeg van het voorjaar zullen vormen. Zoveel is nu al duidelijk. Het enige zwarte vlekje bij het huzarenstukje van zaterdag: Skujins die Van Aert even deed lossen.

We nemen u mee door de masterclass van de Vismannen. Edoardo Affini kwam aan zet bij die vroege putsch. "Je begint de nervositeit op de hellingen te voelen. Iedereen kent de punten waar het kan openbreken. Mijn job was om de jongens in positie te houden. Mijn taak was om om met de waaiers te beginnen en de pijn te veroorzaken."

Perfect gedaan, al reed Affini later wel lek en wist hij daardoor niet hoe de zege van Tratnik tot stand was gekomen. Van de grote namen was Christophe Laporte diegene die al snel zijn duivels ontbond. "We wisten dat het zwaar ging worden, door de wind, We geven er de voorkeur aan om zelf het initiatief te nemen."

VAN AERT OP DE LIMIET

Een goede kopgroep van zes ontstond. Enige smet voor de geel-zwarte brigade is misschien dat niet Van Aert maar wel Skujins plots de sterkste bergop was. "Ik zat een paar keer op de limiet", bekent Wout van Aert. "Op de Berendries en de Muur was het echt afzien."

Op de Berendries dreigde Skujins echt wel weg te rijden. "Skujins was niet de enige die ons kon doen wankelen, maar hij was wel diegene die het écht kon laten zien. Een heel sterke prestatie van hem." Matteo Jorgenson voelde het nochtans enigszins anders aan.

VERSCHILLENDE UITLEG BIJ VAN AERT EN JORGENSON

"Het was een moeilijk moment, maar veeleer omdat Christophe, Wout en ik aarzelden wie hem ging volgen. Dus bouwde Skujins een initiële kloof uit. We hadden liever gehad dat Pidcock of Arnaud De Lie eerst achter hem aan sprongen, dat deden ze niet."

Volgens de Amerikaan moeten we er niet meer van maken dan het was. "Het was gewoon een moment van aarzeling, maar we kwamen toch vrij makkelijk terug." De ex-Movistar-man stak nog even zelf de hand uit naar de zege. "Ik was er niet echt dicht bij. De omstandigheden waren niet gunstig voor een solo, het was wind op kop."

VISMA-LEASE A BIKE PANIKEERT NIET

In de zone van de Muur was plots alles te herdoen. "Na de hergroepering was er geen paniek, maar het was een minder goede situatie", erkent Laporte. Waarna Jan Tratnik het afrondde. "Omdat wij bij de achtervolgers zaten, kon Jan in de finale Politt meer werk laten doen. Aan het eind van de rit wint Jan en is Wout derde: super."