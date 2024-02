Geen podiumplaats voor De Lie, maar De Cauwer ziet wel iets heel positief bij Lotto Dstny

Lotto Dstny was met Arnaud De Lie altijd vertegenwoordigd in de grote kopgroep, al werd de jonge Waal uiteindelijk pas tiende. Toch zag José De Cauwer goede signalen.

Na zijn tweede plaats van vorig jaar wilde Arnaud De Lie beter doen in de Omloop Het Nieuwsblad. Er was wat twijfel over zijn vorm na zijn eerste koersen in Spanje, maar De Lie toonde dat hij wel degelijk goed is.

Lotto Dstny goed in de Omloop

Ook Lotto Dstny was op de afspraak. Na de grote samensmelting na de Bosberg was er heel wat volk om de achtervolging te leiden op Tratnik en Politt. "Dat is een heel goed signaal", zegt José De Cauwer bij Sporza.

"We zagen een heel goede Brent Van Moer, Jasper De Buyst kwam nog meedoen, net als Cédric Beullens." Tratnik en Politt bleven net buiten schot, De Lie sprintte niet meer meedeed voor de derde podiumplaats. De jonge Waal werd tiende.

Toch vindt De Cauwer dat de ploeg bijzonder tevreden mag zijn na de eerste koers van het voorjaar. "De ploeg van Lotto Dstny was goed, we hebben al mindere momenten meegemaakt in de Omloop."