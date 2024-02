Grote schade na de Omloop: ex-renner Soudal Quick-Step en UAE-renner lopen breuken op

De Omloop Het Nieuwsblad is voor Florian Sénéchal (Arkéa-B&B Hotels) en Rui Oliveira (UAE Team Emirates) slecht afgelopen. Zij liepen allebei een breuk op na een val.

Florian Sénéchal rijdt nog maar sinds dit jaar bij Arkéa-B&B Hotels, hij reed de voorbije zes jaar bij Soudal Quick-Step. De Fransman ging op 23 kilometer van de streep op de grond, waarbij ook zijn ex-ploegmaats Alaphilippe en Asgreen bij betrokken waren.

Zij kwamen er van af met wat schaafwonden, maar bij Sénéchal is de schade groter. "Hij kon niet meer opnieuw op de fiets kruipen door een gebroken rechtersleutelbeen. Onderzoek in het ziekenhuis in Aalst onthulde een breuk in het rechtersleutelbeen", klinkt het bij zijn ploeg.

Wanneer Sénéchal opnieuw zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk, maar door zijn voorjaar lijkt de Fransman wel een streep te mogen trekken. Ook voor Arkéa-B&B Hotels een domper, want Sénéchal was een van de speerpunten.

Ook bij UAE Team Emirates likken ze hun wonden. De Portugees Rui Oliveira, die tweede werd na Wout van Aert in de derde rit in de Ronde van de Algarve, moest worden afgevoerd. Hij brak zijn spaakbeen na een val.

"Zijn arm is geïmmobiliseerd en zal verder worden behandeld, zodra hij weer thuis is", klinkt het bij UAE Team Emirates. De jonge Belg Gibbe Staes (18) zal Oliveira vervangen in Kuurne-Brussel-Kuurne.