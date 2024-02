Helder: analist laat zich uit over nieuwe aanpak van Wout van Aert

Wout van Aert kiest dit jaar voor een atypische aanpak. Hij reed een pak minder crossen dan anders en ging voorlopig ook nog niet op hoogtestage. Wat vinden de analisten van die aanpak?

Minder crossen, nog geen hoogtestage en wel al meteen vol aan de bak in het openingsweekend met twee koersen. De aanpak van Wout van Aert in 2024 is duidelijk helemaal anders dan het de voorbije jaren was. Een goede zaak of net niet?

"Dat er minder gecrosst wordt, dat is eigenlijk een logische evolutie", aldus Jan Bakelants in zijn analyse bij De Zevende Dag. "Hoogtestages hebben ondertussen zeker al hun nut bewezen voor de renners en zeker ook bij Wout van Aert zelf heeft het al tot een verhoogd rendement weten te leiden."

Het nut van hoogtestages voor Wout van Aert

"Het is een belangrijke trainingsmethode die meer en meer opgang maakt. Zeker in aanloop naar de Tour de France heeft hij fantastische resultaten weten te behalen na een hoogtestage. Ik begrijp dus zeker dat hij dat nu wil gaan kopiëren richting de grote klassiekers om er bij de monumenten dan wél helemaal te staan."

Binnen een maand weten we of de aanpak van Wout van Aert de ideale is gebleken, als er eind maart de Ronde van Vlaanderen is en begin april Parijs-Roubaix. Daarna wordt gemikt op de Giro d'Italia en de Olympische Spelen.