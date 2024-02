José De Cauwer trekt duidelijke conclusie over Wout van Aert na de Omloop Het Nieuwsblad

Wout van Aert zat een tijd in een situatie om de Omloop Het Nieuwsblad voor een tweede keer te winnen. Al was er toch dat momentje op de Berendries.

Op de Berendries moest Wout van Aert passen toen de Let Toms Skujins versnelde op de Berendries. Visma-Lease a Bike moest daardoor herbronnen, maar kon het uiteindelijk toch nog afmaken dankzij Jan Tratnik.

Zal het momentje op de Berendries blijven hangen bij Wout van Aert? "Hij wint hier nog de sprint. Dat maakt het dan weer een stukje goed. Ik denk vooral dat Skujins verrassend goed was", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Ronde van Vlaanderen

Hij wil dan ook nog geen conclusies trekken, vooral omdat Van Aert nog niet op hoogtestage is geweest. "Het is de eerste koers in Vlaanderen, het is nog vroeg. Arnaud De Lie zei dat hij super goed was, maar hij durfde of kon ook niet wegrijden."

"Ik denk dat we een goede Wout van Aert gezien hebben, zonder dat hij al klaar is voor de Ronde van Vlaanderen." En vooral die wedstrijd, en ook Parijs-Roubaix, staan pas over een maand op het programma. Nog geen man overboord dus.