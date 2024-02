Visma-Lease a Bike lovend over rol van Wout van Aert in de Omloop: "Dat siert hem enorm"

Visma-Lease a Bike heeft zaterdag voor de derde keer op rij de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Bij de ploeg waren ze vooral lovend over de rol van Wout van Aert.

De ploeg van Richard Plugge domineerde de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw. Het zat met vier renners in de grote kopgroep van 30 en uiteindelijk ook met drie renners op zes in de kleinere kopgroep die later ontstond.

Jan Tratnik kon het uiteindelijk ook afmaken voor de ploeg en bij Visma-Lease a Bike waren ze vooral tevreden over de rol van Wout van Aert. "Hij heeft het heel goed gedaan, precies volgens afspraak", zegt Plugge bij In de Leiderstrui.

Van Aert moedigt Tratnik aan

"Dat toont alleen maar aan dat hij goed op weg is naar een gigantische topvorm, terwijl hij zelf heel knap derde wordt." Ook ploegleider Arthur van Dongen was lovend over de rol van Van Aert bij de zege van Jan Tratnik.

"Wout schreeuwde bij de aanval van Tratnik ook meteen in de radio: 'Het is voor jou, Jan', toen ze met twee weg waren. Dat geeft hem natuurlijk ook super veel vertrouwen en moraal, om dat te horen in de radio. Dat siert de kopman en topper Wout, die dan zelf ook nog naar de derde plek sprint."