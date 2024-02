Wout van Aert is terechtgekomen in een tweespalt over de Strade Bianche en laat zich daar vrank en vrij over uit

Het zal toch serieus wennen zijn, wanneer komend weekend de Strade Bianche zonder Wout van Aert aanbreekt. Deze keer zullen we hem daar niet zien strijden tegen een Pogacar, Pidcock of andere toppers.

Van Aert heeft in het Vlaamse openingsweekend al bewezen dat het al behoorlijk goed zit met de vorm. VTM peilde er bij hem naar of er dan toch geen twijfels zijn opgedoken om alsnog deel te nemen aan de Strade. "Neen, de vliegtickets liggen vast. Woensdag zal ik in Tenerife zijn", klonk het krachtdadig.

Op zijn persconferentie na Kuurne-Brussel-Kuurne liet Van Aert dan toch uitschijnen dat hij met gemengde gevoelens zit over het missen van de Strade. Gaat het pijn doen? "Ja en nee. Het is veel gezegd dat het pijn zal doen om naar de koers te kijken, maar automatisch ga je denken: "Misschien kon dit, misschien kon dat?""

VAN AERT HEEFT GELEERD UIT ERVARINGEN

Van Aert geeft er dus de voorkeur aan om op hoogtestage te trekken. "Ondertussen heb ik wel de ervaring om te weten dat training mij beter maakt. Heel veel koersen niet per se." Daarom dat dus besloten is om het blok met Italiaanse eendagskoersen in het voorjaar links te laten liggen.

"We zullen zien of de nieuwe aanpak loont. Ik zal er zeker op worden afgerekend maar ik geloof er in. Zeker ook met de Giro die er ook nog aan komt. Hopelijk betaalt zich dat uit."