Er viel zowel Thijs Zonneveld als Michel Wuyts iets op over Wout van Aert en Visma na openingsweekend

Het openingsweekend van Wout van Aert mag stevig genoemd worden. En ook de rest van het team bij Visma - Lease a Bike stond er. De analisten vallen dan ook bijna collectief in katzwijm voor de heerlijke prestaties.

Thijs Zonneveld was in zijn podcast In Het Wiel vol lof voor Wout van Aert: "Hij heeft een lekker trainingsweekendje gebrommerd. Hoe goed was hij zeg", aldus de Nederlandse schrijver, columnist en presentator.

"Een klein minder momentje op de Berendries en verder een heel strak weekend. Het was zielig en zonde voor Pithie bijvoorbeeld, daar zou ik van balen. Maar dat wordt ook wel een goede renner", aldus nog Zonneveld.

Michel Wuyts vol lof voor hele team van Visma - Lease a Bike

Michel Wuyts ging in Wuyts & Vlaeminck ook stevig te keer over de volledige ploeg: "Het is je reinste rock-'n-roll. Het was alsof we keken naar een concert waar alle grote artiesten tegelijkertijd aan het optreden waren, alsof Jerry Lee Lewis en Elvis Presley naast elkaar stonden."

"Rammen en geven! Maar er was wel over nagedacht. Het was overdonderend. Alle elementen van de ploeg waren aan zet en op het juiste moment zag je de juiste move", aldus Michel Wuyts in zijn analyse na het openingsweekend.