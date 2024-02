Johan Bruyneel noemt niet van Aert, maar andere Belg: "De sterkste in de laatste dertig kilometer van de Omloop"

Johan Bruyneel is een man met een mening. Ook hij keek uiteraard naar het openingsweekend in de Vlaamse koersen. En hij zag ook een hele sterke Arnaud De Lie, die net als vorig jaar indruk maakte op de Muur van Geraardsbergen.

Visma - Lease a Bike was dan wel de grote winnaar van het openingsweekend, toch had Johan Bruyneel ook veel lof voor Arnaud De Lie. Die reed volgens hem een heel goede race in de Omloop Het Nieuwsblad, al viel het resultaat achteraf misschien een beetje tegen.

Johan Bruyneel onder de indruk van Arnaud De Lie

"Ik hield echt van wat hij deed. Hij is jong en supersterk, een Belgische held. Hij reed net als vorig jaar de Muur van Geraardsbergen op de grote plaat naar boven. In de laatste dertig kilometer was hij misschien individueel de beste renner in koers", aldus Bruyneel bij The Move. "Hij deed iedereen pijn met wat hij deed."

Een sterke prestatie nadat er twijfels waren over zijn vorm: "Dat is ook typisch aan de Belgische pers. Ze vragen heel veel en gaven meteen aan dat hij niet in goede vorm was. En ook de rest van het team van Lotto Dstny was goed. Ik ben hoopvol voor de volgende races wat hem betreft."