Michel Wuyts voorspelt iets over Wout van Aert: "Een klein, pittig elementje"

Wout van Aert werd derde in de Omloop Het Nieuwsblad en won een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne. Michel Wuyts had wel een en ander te zeggen over de zaak en reageerde met duidelijke bewoordingen.

"Na de Omloop Het Nieuwsblad was Wout van Aert voor mij de enige die Kuurne-Brussel-Kuurne kon en wilde winnen", was Michel Wuyts achteraf duidelijk bij Wuyts & Vlaeminck. "Hij heeft voldoende recuperatievermogen en voor zo'n race zoals Kuurne nu gereden wordt kan doorrammen. Ik voelde dat hij zowel alleen als met een kleine groep kon winnen." "Alle grotere individuen zoeken een bevestiging voor zichzelf. Het gaat over stappen zetten en een extra stap te zetten", aldus Wuyts nog. Hij stipte ook meteen aan dat Wout van Aert nu voor nog wat extra procentjes vol aan het werk zal gaan met een hoogtestage op de Teide in Tenerife. De ezeltjes in Kuurne Dat moet Wout van Aert in staat stellen om ook op de grote doelen (Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix) helemaal top te zijn dit voorjaar. Volgens Nathan Van Hooydonck zou het wel eens kunnen dat van Aert niet meer naar Kuurne komt, nu dat hiaat op de erelijst ook is afgevinkt. "Er is nog een klein pittig element waarom hij misschien nog eens aan de start zal komen in Kuurne", pikte Wuyts nog eens in. "Andrei Tchmil won ooit in Kuurne en kreeg toen een ezeltje, een paar jaar later won hij Kuurne opnieuw omdat hij een tweede kind had en die wou ook een ezeltje."