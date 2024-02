Nathan Van Hooydonck na dominantie van Visma-Lease a Bike: "Grootste fout die je kan maken"

Visma-Lease a Bike domineerde net als vorig jaar het openingsweekend. Nathan Van Hooydonck was er in 2023 wel bij, dit jaar niet meer.

In 2023 werd Van Hooydonck zelfs tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, hij stond toen naast zijn ploegmaat Tiesj Benoot, die in de laatste kilometer was weggereden van de rest. Dit jaar was hij er dus niet bij.

Na zijn hartstilstand en auto-ongeluk moest Van Hooydonck de fiets verplicht aan de haak hangen. Hij reed dit weekend rond met VIP's van Visma-Lease a Bike en gaf tijdens de Omloop Het Nieuwsblad ook bidons aan.

Respect voor tegenstand

De wil van Visma-Lease a Bike is wet, hoe heeft Van Hooydonck de dominantie van de Nederlandse ploeg beleefd? "Dit was de eerste keer dat ik het zo beleefd heb, maar vorig jaar heb ik het ook ervaren", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Wij hielden weinig rekening met de tegenstanders, maar hadden wel heel veel respect voor hen. Wij lachen hen zeker niet uit, dat is de grootste fout die je kan maken", zegt de ex-renner.

"De ploeg is wel overtuigd van hun eigen kunnen. Als ze hun tactiek hebben en de renners staan daar 100% achter, dan wordt dat ook gewoon zo uitgevoerd", stelt Van Hooydonck nog.