Patrick Lefevere met nieuwe uithaal: "Toen werd ik gek verklaard ... Ik begrijp de pers niet altijd"

Het openingsweekend? Daar hadden ze bij Soudal Quick-Step ongetwijfeld iets meer van verwacht. De kloof met Visma - Lease a Bike was bijzonder groot. Al zijn ze bij de ploegleiding toch ook vrij mild voor de zaak.

Yves Lampaert werd 21e in de Omloop Het Nieuwsblad, Luke Lamperti uiteindelijk 7e in Kuurne-Brussel-Kuurne. Asgreen en Alaphilippe vielen, onder meer Moscon maakte eventjes indruk maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in onder meer het sterke blok van Visma - Lease a Bike.

Lampaert zelf was na de Omloop Het Nieuwsblad niet te beroerd om toe te geven dat het wat hem betreft onvoldoende was. En globaal genomen is het openingsweekend dus niet om over naar huis te schrijven. Al zien ze bij Soudal - Quick-Step wel verzachtende omstandigheden.

Soudal Quick-Step zet meer in op het rondewerk

"We zetten meer in op rondewerk, maar er is een mooi evenwicht gevonden. Alleen hebben we geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert, zoals we met Tom Boonen, Niki Terpstra of Philippe Gilbert wel altijd hadden", aldus Iljo Keisse in Het Nieuwsblad.

Daarin meteen bijgetreden door sterke man Patrick Lefevere: "Ik begrijp de pers niet altijd Toen we wilden inzetten op het rondewerk, werd ik gek verklaard. Dat zou nooit lukken. Ondertussen wonnen we de Vuelta en nog een paar andere koersen die jullie niet belangrijk vinden. Wij wel. We hebben nu de switch gemaakt en het is weer niet goed."