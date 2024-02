Sporza legt uit: daarom waren er zo weinig wedstrijdbeelden van de Omloop Het Nieuwsblad

Een breed uitgesmeerde ploegvoorstelling in het Kuipke in Gent, dat wel. En doorgedreven analyses ook, vooraf en achteraf. Maar sommige wielerliefhebbers hadden liever wat meer wedstrijdbeelden gezien. Sporza heeft nu zelf gereageerd op de zaak.

Heel vroeg in de race waren er al 32 kleppers samen op pad getrokken na een vroege move van onder meer vijf man van Visma - Lease a Bike. Hoe dat gebeurd is? Daar hadden we een beetje het raden naar, want er waren geen beelden van.

Op Eurosport werd toch iets vroeger ingepikt, maar dat ging om repetitiebeelden waarvan volgens Sporza de kwaliteit nog niet gegarandeerd kan worden. Toch waren er heel wat supporters die zich grote vragen stelden bij de aanpak.

Alle begrip dat er beperkingen zijn voor het uitzenden van wielerwedstrijden, maar beginnen met "We hebben hier een half uur met open mond zitten kijken naar binnen sijpelende beelden" moet zowat de slechtst mogelijke openingszin zijn tegenover op koers wachtende kijkers. @sporza — Daam Van Reeth (@vrdaam) February 25, 2024

Chef live Jurgen Switsers van Sporza legt uit: "Er is de locatie: in tegenstelling tot heel wat andere sporten niet op een vaste plek, maar langs een openbaar parcours. Daardoor is de captatieploeg een reizend gezelschap."

Bovendien kunnen de vliegtuigen ook maar een beperkt aantal uren de lucht in en zijn ze onderhevig aan bepaalde tijdslots: "Breekt een koers vroeg open - iets dat in tegenstelling tot vroeger steeds vaker gebeurt - dan kan het vliegtuig niet sneller de lucht in, want je zit met strenge regels rond de opstijgslots."