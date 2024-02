Geraint Thomas schrikt van Patrick Lefevere: "Was hij dronken misschien?"

De uitspraken van Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe sloegen in als een bom in de wielerwereld. Ook Geraint Thomas keek bijzonder vreemd van op.

In zijn podcast Geraint Thomas Cycling Cup blikte de renner van INEOS Grenadiers terug op de uitspraken van Lefevere. "Dat was waanzinnig, niet?", begon Thomas zijn terugblik op de bewuste uitspraken.

"Eerlijk gezegd heb ik veel respect voor Patrick en wat hij in al die jaren heeft gedaan met Quick-Step. Een ongelooflijk team met resultaten en een bepaalde koerswijze. Daarom heb ik veel respect voor hem", zegt Thomas.

Lefevere dronken?

"Maar zijn uitbarstingen van de laatste tijd zijn gewoon een beetje raar. Een teambaas met zoveel geschiedenis en respect van mensen raakt dan zo de kluts kwijt in het openbaar. Dat is opvallend. Eerst had hij zoiets met Sam Bennett, nu is het met Alaphilippe."

"Als renner heb ik medelijden met mijn collega-renners. Zulke dingen zouden niet in het openbaar moeten gebeuren. Handel zoiets gewoon achter gesloten deuren af. Eerlijk gezegd dacht ik dat Lefevere dronken was. Misschien was hij dat ook wel, dat weet ik niet."