Jan Bakelants schrok na wat Lotte Kopecky doet: "Vind ik wel wat extreem"

Lotte Kopecky greep net naast een tweede zege op rij in de Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later ging ze al Luik-Bastenaken-Luik verkennen.

In de sprint tegen Marianne Vos moest Lotte Kopecky zich gewonnen geven in de Omloop. Geen eerste zege in haar regenboogtrui in Vlaanderen dus. Al komen er nog wel heel wat kansen de komende weken, zaterdag al in de Strade Bianche.

Daarna staan nog Nokere Koerse, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Kopecky wil echter ook haar kans gaan in Luik-Bastenaken-Luik, waar ze haar debuut maakt.

Verkenning Luik-Bastenaken-Luik

Afgelopen zondag ging Kopecky dus het parcours van Luik-Bastenaken-Luik verkennen, met onder meer de beklimming van La Redoute. "Dat viel serieus tegen, stuurde ze", zei Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage. Al denkt hij dat het in koers wel zal meevallen door het hogere tempo.

Jan Bakelants vond het toch wat vreemd. "Ik vind het nu wel wat extreem om dat de dag na een koers zoals de Omloop te doen. Gewoon het feit dat je daar met de auto daar naartoe moet en nadien ook nog terug."

"Lange trainingen vind ik op zich niet erg. Maar als ze gewoon vijf uur bij haar thuis in Assenede was gaan rijden, dan was dat volgens mij ook geen probleem geweest", zei de ex-renner nog.