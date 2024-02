Patrick Lefevere na de commotie over Julian Alaphilippe: "Vind het zo leuk als ze mij aanvallen"

Patrick Lefevere haalde vorige week stevig uit naar Julian Alaphilippe. Daar is hij nu nog een keer op teruggekomen.

In zijn typische stijl haalde Patrick Lefevere uit naar Julian Alaphilippe. De ex-wereldkampioen zou te veel feesten, drinken en onder de sloef liggen van zijn vrouw Marion Rousse. Vooral op dat laatste kwam bijzonder veel reactie.

Is Lefevere geschrokken van de reacties? "Het was een interview van drie uur en het was een passage van één minuut. Het ging over november 2022 waar ik Alaphilippe in het bijzijn van zijn vrouw en manager op zijn verantwoordelijkheden", zei hij bij De Tafel van Gert.

"Sindsdien heeft hij zich correct gedragen, zover ik weet. Maar een keer dat de vrouwen er op springen en wat is het allemaal", haalde Lefevere zijn schouders op. "Ik moet me waarschijnlijk nog aanpassen aan de moderne tijden."

Veel volgers op X

"Ik ben een oude man, maar ik heb wel zo'n 64.000 volgers op Twitter (nu X, nvdr.). Ik vind het zo leuk als ze mij aanvallen, want dan ga ik kijken naar hun profiel en zie ik dat ze maar vier volgers hebben."

"Eigenlijk heb ik zin om te reageren van: 'Amai, gij kieken.' Maar ik doe dat niet omdat die mensen dan denken dat ze honderd volgers zullen bijkrijgen." Die vele volgers zijn dus een gevaarlijke combinatie? "Waarschijnlijk wel."