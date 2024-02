Arnaud De Lie steekt ambities niet meer weg: "Iedereen heeft het gezien"

Arnaud De Lie koerste de voorbije dagen op het scherpst van de snee. Een overwinning leverde dat nog niet op, terwijl hij daar wel op gehoopt had.

De GP Le Samyn werd een ontgoocheling voor Arnaud De Lie. Onze landgenoot had zijn zinnen gezet op deze koers, maar na een lekke band en een valpartij in de achtervolging om terug aan te sluiten deden De Lie opgeven.

De valpartij gebeurde na een bruusk remmaneuver van enkele volgauto’s en daar waren ze bij Lotto Dstny absoluut niet gelukkig mee. De schade viel echter mee. De Lie liep enkel wat schaafwonden op en kan dit weekend normaal zonder problemen koersen.

Enkel de knie, opnieuw die knie, was geraakt. “En een kapotte fiets, maar dat is werk voor de mechanieker”, probeert De Lie de boel wat weg te lachen in gesprek met Het Nieuwsblad.

Zelfvertrouwen heel erg groot bij De Lie

Aan het zelfvertrouwen van de renner van Lotto Dstny voor de komende weken lijkt er alvast niks beschadigd te zijn. De Lie is keihard overtuigd van zijn eigen vormpeil en wil dat ook laten zien in de komende koersen.

“Iedereen heeft op de Muur van Geraardsbergen gezien dat ik bij de sterksten was”, verwijst hij naar de beklimming in de Omloop Het Nieuwsblad van afgelopen zaterdag. Daar liet hij inderdaad een heel goede indruk na.

Als het gevoel goed zit, dan wil een renner dat ook zo houden. “Het vertrouwen is er en dat gaat niet zomaar weg. Nu wat op de boerderij werken met mijn vader en het komt wel goed”, besluit De Lie.