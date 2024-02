Cavendish ziet koers met lede ogen aan: "Maar ik heb hem wel vergeven"

Mark Cavendish is bezig aan zijn laatste jaar als profrenner. De 38-jarige Brit stopt er op het einde van het seizoen mee.

Mark Cavendish is aan zijn laatste seizoen bezig, maar van uitbollen is nog geen sprake. De lat ligt immers verschrikkelijk hoog. De Brit wil deze zomer immers een rit in de Tour de France winnen, om zo het recordaantal zeges, dat op 35 ligt, van Eddy Merckx te breken. Cavendish begon als prof in 2006 bij T-Mobile. Hij ziet met lede ogen aan hoe de koers enorm geëvolueerd is.

“Je kunt het je niet indenken. Alles was anders. Er is zoveel veranderd. We waren meer een gesloten gemeenschap, een ons-kent-ons beroepsgroep. Iedereen kende elkaar goed. Nu doet iedereen meer zijn eigen ding. Er zijn misschien wel drie of vier grote dingen veranderd sinds toen”, klinkt het bij GCN.

Cavendish is maatjes met Kittel en Sagan

Zijn grootste rivaal indertijd was Marcel Kittel, maar uiteindelijk kwam hij het meest in de clinch met Peter Sagan. Hun relatie bereikte in 2017 een dieptepunt, toen Sagan hem tijdens de Tour de France in de hekken reed.

“Marcel Kittel was mijn grootste rivaal, zonder twijfel. Het kostte veel tijd om hem te kunnen lezen en mezelf te wapenen tegen hem. Hij is een vriendelijke kerel, ik heb een goede band met hem”, klinkt het.

En dat geldt ondertussen ook voor Sagan. “Ik heb hem vergeven na die val in 2017. Ik mag hem als persoon, hij is een legende. We hadden een zware tijd samen, maar zijn nu close.”