Extra uitdager voor Van Aert en Van der Poel? Toprenner spreekt straffe taal

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kijken elkaar pas in de E3 Saxo Classic voor het eerst in de ogen. Maar ook concurrenten liggen op de loer om hun rol te spelen.

Tadej Pogacar zakt dit jaar niet af naar Vlaanderen voor de klassiekers, maar dat wil niet zeggen dat het altijd een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zal worden. Andere renners kunnen misschien zelfs profiteren van hun rivaliteit.

Zo spraken onder meer Mads Pedersen en Matej Mohoric al hun ambities uit. Pedersen won in 2020 al Gent-Wevelgem, Mohoric was in 2022 de beste in Milaan-Sanremo na een onwaarschijnlijke afdaling van de Poggio.

Ook de Amerikaan Neilson Powless wil dit voorjaar meedoen voor de prijzen. Vorig jaar werd hij zevende in Milaan-Sanremo, derde in Dwars door Vlaanderen en ook vijfde in de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert en Van der Poel

"Het is echt het doel om een klassieker te winnen dit jaar. Ik voel dat mijn sterkte ligt in zware eendagswedstrijden en hopelijk kan ik daar voordeel uit halen", zegt de Amerikaan van EF Education-EasyPost bij Wielerflits.

"Het is altijd leuk om tegen Van der Poel en Van Aert te koersen, zij zijn echt heel sterk. Maar ik heb het gevoel dat ik de laatste jaren het gat aan het dichten ben met hen", zegt Powless nog. Al blijven Van Aert en Van der Poel wel altijd de favorieten voor hem.

Programma Neilson Powless

02/03 Strade Bianche

16/03 Milaan-Sanremo

22/03 E3 Saxo Classic

27/03 Dwars door Vlaanderen

31/03 Ronde van Vlaanderen

14/04 Amstel Gold Race

17/04 Waalse Pijl

21/04 Luik-Bastenaken-Luik