Goed genoeg om Roglic de baas te kunnen? Evenepoel kent zijn sterke ploegmaats voor Parijs-Nice

Vanaf zondag neemt Remco Evenepoel het in Parijs-Nice op tegen Primoz Roglic. De Belgisch kampioen kent ondertussen ook zijn ploegmaats.

Voor Remco Evenepoel is Parijs-Nice de eerste echte afspraak van het jaar. Met zijn zege in de Figueira Champions Classic, een ritzege en de eindzege in de Ronde van de Algarve deed Evenepoel al wat vertrouwen op.

"We kunnen een moeilijke eerste tweedaagse verwachten, erg technisch en met veel straatmeubilair. Het belangrijkste wordt om die twee dagen zonder problemen door te komen", blikt ploegleider Klaas Lodewyck vooruit.

"Daarna is er de ploegentijdrit, waar de tijd van de eerste renner over de streep telt. Hier hebben we hard aan gewerkt. Vanaf dan gaat de focus naar de drie ritten in het weekend, allemaal zwaar en belangrijk voor het eindklassement."

Het doel van Soudal Quick-Step is dan ook duidelijk, het wil het met Evenepoel zo goed mogelijk doen in de Franse rittenkoers. Het stelde daarom ook een ploeg samen die het bergop en in de ploegentijdrit goed kan doen.

Evenepoel kan rekenen op Yves Lampaert, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Casper Pedersen, Gianni Moscon en Mattia Cattaneo. Een goede mix van klimmers en hardrijders dus.