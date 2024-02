Vreemde valpartij van Thomas De Gendt krijgt een staartje: "Dit hoort gewoon niet"

Thomas De Gendt was in de UAE Tour betrokken bij een opmerkelijke valpartij. Al krijgt die valpartij wellicht nog een staartje.

Op een recht stuk weg ging Thomas De Gendt in de UAE Tour tegen de vlakte. Er kwam een opvallend groen stuk mousse uit zijn voorband. Die wordt bij tubeless wielen tussen de velg en de buitenband gelegd om extra bescherming te bieden tegen lekrijden.

Al lag daar het probleem niet. Volgens Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA, ligt het probleem echter bij de haakloze velgen die gebruikt worden door onder meer Lotto Dstny. Bij traditionele velgen zit er aan de bovenkant een haakje waarachter de buitenband bevestigd wordt.

Verbod op haakloze velgen?

"Als je naar de beelden van Thomas z'n fiets kijkt, zie je dat zijn buitenband eraf schoot, de veiligheidsmousse vervolgens klem kwam te zitten in het voorvork en zo het voorwiel blokkeerde", zegt Hansen bij VELO.

"Zo is hij gevallen, door die haakloze velgen. Deze valpartij is nu de reden waarom de CPA honderd procent tegen dat type velgen is. Banden horen niet van een velg af te komen. Er zijn veel mensen die dit uit het peloton willen bannen, want op een dag zal er een massale valpartij plaatsvinden."