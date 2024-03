Deze renner lokte Mathieu van der Poel naar Calpe: "Hij was meteen verkocht"

Voor Mathieu van der Poel is trainen in Spanje ondertussen de normaalste zaak van de wereld geworden. Met dank aan een andere renner van Alpecin-Deceuninck.

Oscar Riesebeek rijdt zijn vijfde jaar bij Alpecin-Deceuninck. De 31-jarige Nederlander is voor Mathieu van der Poel de ideale ploegmaat.

Dat het goed zit tussen de twee is vaak ook te merken op de sociale media. Van der Poel kan het niet laten om op haast elke post van Riesebeek met iets grappigs te reageren.

Hij traint al een jaar of tien in de omgeving van Calpe, een plek waar hij altijd heel graag komt, zo geeft Riesebeek mee. “In mijn tweede jaar bij de ploeg zei ik tegen Mathieu dat hij wel een keer mee mocht naar Spanje, omdat we in de klassiekers altijd samen rijden”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

Duurritten samen met Van der Poel

Van der Poel ging eens mee trainen en vond het helemaal fantastisch. “Mathieu heeft er meteen iets gekocht, omdat hij het zo mooi vond en ik heb er ook vaste verblijfsplaats in de winter. Zo kom je in contact met elkaar buiten het seizoen om en nu trainen we veel samen.”

Samen een duurrit doen maakt het nog een pak gemakkelijker, zo is te horen. “Het is altijd mega-gezellig, al gaat het vaak over niks. Lekker ouwehoeren, maar de uren vliegen voorbij als je samen in de zon kan trainen.”

Riesebeek is ook duidelijk over het programma van zijn kopman. “Mathieu is slim genoeg om niet te ver vooruit te kijken. Wielrennen is een serieuze sport, maar er kan van alles gebeuren; positief of negatief. Hij maakt de beslissingen.”