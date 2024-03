Lotte Kopecky heeft geen Patrick Lefevere achter zich: "Niet voorzien"

Iedereen herinnert zich nog heel goed de Strade Bianche van vorig jaar. Toen klopte Demi Vollering ploegmate Lotte Kopecky.

De beelden van de finale van de Strade Bianche van vorig jaar, met Lotte Kopecky en Demi Vollering in de hoofdrol, blijven toch een absurd stukje televisie en wielergeschiedenis tegelijkertijd.

Meer nog zelfs, met het “kutwijf”-verwijt dat meteen na de finish volgde. Achteraf zou Vollering verklaren dat dit richting medevluchtster Kirsten Faulkner was, maar veel wielerliefhebbers denken er nog altijd het hunne van.

Voor SD Worx-Protime is het een situatie die hen blijft achtervolgen, al is ploegleider Danny Stam duidelijk dat hij zelf niet wil kiezen, zoals Patrick Lefevere in 1996 wel deed toen Museeuw, Bortolami en Tafi Parijs-Roubaix konden winnen.

Kopecky opnieuw kanshebber voor Strade Bianche

“Het is niet aan de teamdirectie om te bepalen wie er wint”, zegt Stam aan Het Nieuwsblad. “En ik wil daar aan toevoegen dat we de situatie zoals ze zich vorig jaar voordeed, niet hadden verwacht.”

Stam wist nochtans dat hij twee rensters had die de koers konden winnen, maar ze hadden nooit verwacht dat ze in volle finale samen zouden zitten. “Lotte, die het jaar voordien gewonnen had, en Demi behoorden inderdaad tot de favorieten maar wij hadden niet voorzien dat ze in elkaars wiel richting de finish zouden draaien.”

Ook dit jaar is een dergelijk scenario opnieuw mogelijk. “De finale is hertekend en nog lastiger geworden. Bovendien zijn de weersvoorspellingen niet al te rooskleurig. De wedstrijd gaat dus nog harder worden waardoor de kans op een ontknoping zoals vorig jaar eerder klein is.”