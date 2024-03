Mathieu van der Poel komt met vreemde uitspraak over zijn pijngrens

Mathieu van der Poel is een buitenbeentje in het wielerpeloton. De wereldkampioen wil ook in 2024 het beste van zichzelf laten zien.

Mathieu van der Poel liet afgelopen winter tijdens de cross nog maar eens zien hoe graag hij op het gevoel koerst. Al kan hij op de weg niet anders dan ook de cijfertjes in de gaten houden.

De meest indrukwekkende prestatie ooit van de Nederlander kwam er ongetwijfeld in de Tour de France van 2021 toen hij over vijf minuten tijd 553 watt gemiddeld bij elkaar trapte.

“Op de Poggio in Milaan-Sanremo kwam ik in de buurt”, legt Van der Poel uit aan Wielerrevue. “Alleen is dat een moeilijkere klim om zo’n record te zetten, omdat er allerlei bochten inzitten. In verhouding was dat wellicht een straffere prestatie dan in de Tour de France.”

Pijngrens verleggen in de koers

De Nederlander doet zelf alvast een opvallende en tegelijkertijd ook vreemde uitspraak over zijn pijngrens. “Of neem het WK: de wattages die ik daar het laatste anderhalf uur reed, had ik twee jaar terug niet gehaald. Het is grappig dat juist demarrages de minste pijn doen bij me. Het is moeilijk om uit te leggen, maar op het moment dat ik ga, voel ik me ineens frisser dan ervoor.”

Over de reden daartoe moet de wereldkampioen niet bepaald lang nadenken. “Dat moet iets van euforie en adrenaline zijn. Ik heb het vaker gevoeld. In koers heb ik altijd iets meer gekund. Ik kan me op trainingen pijn doen, maar in koers weet ik de pijngrens nog verder te leggen.”