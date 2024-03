Wout van Aert zet Benoot en co op scherp: "Dat duld ik niet"

Wout van Aert brengt de komende drie weken door op het Spaanse eiland Tenerife. Zijn ploegmaats weten waaraan ze zich mogen verwachten.

Na zijn derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne leek Wout van Aert al goed in orde te zijn, maar aan die vorm wordt de komende weken nog gesleuteld op Tenerife.

Van Aert zal met Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes een hoogtestage afwerken op de Teide. Het is de bedoeling om in topvorm terug te keren naar België voor de E3 Saxo Classic en die topvorm dan door te trekken tot Parijs-Roubaix.

Strenge Van Aert

En Van Aert is ook veeleisend op training. "Wat ik niet duld op training is dat ze te traag op kop rijden. Er moet altijd een beetje tempo in de groep zitten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Als je op kop zit, moet je toch zo hard trappen dat de renners die in het wiel zitten toch nog moeten duwen in plaats van zich alleen maar te moeten laten bollen", gaat Van Aert nog verder.

Van Aert durft ook in te grijpen als hij merkt dat er twee renners zijn die zo op kop rijden. "Dat is dan ook geen probleem hoor. Ik zit er niet mee in om op dat moment mijn mening te geven."