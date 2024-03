Krijgt Wout van Aert een flinke startpremie om de Giro te rijden? Organisator spreekt klare taal

Eerst werkt Wout van Aert het klassieke voorjaar nog af, daarna richt hij zijn pijlen op een eerst deelname aan de Giro. Heeft organisator RCS Sport daar een rol in gespeeld?

Wout van Aert kiest dit seizoen voor een totaal andere aanpak. Na vijf jaar op rij de Tour te rijden, slaat Van Aert de Franse grote ronde dit jaar over. Hij maakt wel zijn debuut in de twee andere grote rondes, de Giro en de Vuelta.

Daartussen focust Van Aert op de Olympische Spelen, waar hij in het tijdrijden en/of de wegrit een medaille wil pakken. En daar past de Tour dus niet in, die net voor de Olympische Spelen eindigt in Nice.

Van Aert rijdt de Giro

Een debuut in de Giro dus, waar de startlijst dit jaar toch wat mager lijkt. Organisator RCS Sport kan wel uitpakken met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. Heeft de organisatie een geste gedaan om Van Aert aan de start te krijgen?

"Wij betalen nooit voor renners", zegt organisator Mauro Vegni bij Sporza. "Anderzijds betalen we wel aan de teams. De ploegen moeten graag naar de Giro komen, niet omgekeerd."

"Als de teams een belangrijke renner meenemen, kan er wel iets betaald worden. Maar nooit rechtstreeks aan de renner zelf", stelt de Italiaan nog.